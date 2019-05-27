OnePlus продолжит поддержку своих старых смартфонов

2019-05-27, Автор - kinder_ggwp; Продукт - OnePlus; [14]
Компания OnePlus сделала важное объявление для владельцев устаревших флагманов. В рамках запущенной в прошлом году расширенной программы поддержки, производитель добавит в свои старые смартфоны многие новые функции OnePlus 7 Pro, а также позволит обновлять систему до последней Android Q.

Больше всего обрадуются покупатели OnePlus 5 и 5T, как сообщает производитель, они смогут обновить свой Android до версии 10 (Q). Ранее такую поддержку получила прошлогодняя шестая версия флагмана. Точные сроки апдейта компания пока держит в секрете.

Также для вышеуказанных смартфонов будут доступны новые фичи OnePlus 7 Pro, вроде игрового режима Fnatic Mode, возможности записи видео с экрана со звуком и функции RAM Boost, которая повысит производительность гаджета.


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