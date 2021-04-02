OnePlus выпустила веб-камеру для телевизора

OnePlus вышла на рынок умных телевизоров во второй половине 2019 года. Впрочем, даже спустя более года после релиза телевизоры бренда по-прежнему эксклюзивны для Индии и заказать их в Россию, например, достаточно дорого и проблематично, хотя, конечно, умельцев хватает. А теперь производитель представил специальные веб-камеры для своих телевизоров, которые позволяют с комфортом использовать различный софт для постоянного общения с товарищами или семьей без использования компьютера. Вы просто загружаете нужное приложение на телевизор, подключите веб-камеру и можете общаться посредством видео. Другое дело, что это не самый популярный сценарий использования телевизора на самом деле, да и смартфон сейчас есть у всех.