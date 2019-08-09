OnePlus выпустит собственные телевизоры

Глава OnePlus уже давно сообщал, что компания будет заниматься выпуском телевизоров.И теперь они проходят сертификацию и благодаря этому раскрываются некоторые подробности про них.

На сайте организации Bluetooth SIG были зарегистрированы несколько моделей — 55Q1IN, 43Q2IN, 65Q2CN, 75Q2CN, 75Q2US.

Исходя из маркировки можно понять, что будут предложены модели с дисплеями диагональю от 43 до 75 дюймов. Обозначения CN, IN, US указывают на страны Китай, Индия, США соответственно.

Все OnePlus TV будут оснащены беспроводным модулем Bluetooth 5.0. В OnePlus TV будут использоваться панели с разрешением 4K и HDR.

Также в них интегрируют голосового помощника.

Инсайдеры сообщают, что все модели получат качественную акустическую систему и широкие мультимедийные возможности.