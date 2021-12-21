OnePlus выпустит в Индии новый смарт-телевизор с диагональю 32 и 43 дюйма

Новый отчет показал, что китайский производитель смартфонов OnePlus, работает над новыми смарт-телевизорами, которые скоро появятся на индийском рынке. Новость поступает от известных источников в Twitter, которые также рассказали, что компания запустит 32 и 43-дюймовые смарт-телевизоры. К сожалению, информатор не раскрыл каких-либо других подробностей, касающихся грядущих смарт-телевизоров OnePlus.

Для тех, кто не знает, бренд уже вышел на рынок Smart TV со своими телевизорами OnePlus серии Y, U и Q. Но теперь, похоже, бренд расширяет свое предложение в регионе Юго-Восточной Азии. На данный момент неясно, будут ли эти новые смарт-телевизоры запускаться в рамках другой серии или они будут полностью частью новой линейки.
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