OnePlus запустит новую серию смарт-телевизоров Y1S в Индии 17 февраля

Согласно последнему отчету, четыре новых Smart TV от OnePlus будут официально представлены на индийском рынке 17 февраля.

Smart TV с номерами моделей 32Y1S и 42Y1S будут доступны для покупки в онлайн и офлайн магазинах, компания выпустит еще две модели, о которых пока ничего не известно и которые поступят в продажу только через офлайн-магазины. Если верить предыдущим сообщениям, то ожидается, что модели 32Y1S и 42Y1S будут поддерживать дисплей HDR10+ и Dolby Audio. Устройства будут иметь динамики мощностью 20 Вт и двухдиапазонный Wi-Fi для подключения. Скорее всего, они будут работать под управлением Google TV на базе операционной системы Android TV 11. Что касается цены, 32-дюймовая модель OnePlus Y1S может стоить около 340 долларов, а 43-дюймовая модель может стоить около 400 долларов.