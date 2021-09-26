Onleaks раскрыл дизайн Samsung Galaxy S22

Известный инсайдер OnLeaks поделился качественными изображениями флагманского смартфона Samsung Galaxy S22, официальный релиз которого состоится в начале следующего года. Судя по рендерам, новинка унаследует дизайн у предыдущего поколения. По предварительным данным, аппарат получит 6,06-дюймовый Super AMOLED-дисплей, врезанную селфи-камеру, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп и 10 Мп, фирменную восьмиядерную платформу Exynos 2200, стереодинамики, батарею емкостью 3700 мАч, защиту от пыли и воды (степень IP68), поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт, предустановленную ОС Android 12 и размеры 146:70,5:7,6 мм.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22
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