Onyx Boox Max3 для фантов чтения

Электронные книги в последнее время становятся все привлекательней, так как обычные книги все дороже и дороже. К примеру, свежий детектив от известного писателя стоит около тысячи рублей, то есть если брать хотя бы книгу в месяц, то за год вы потратите около двенадцати тысяч рублей. На фоне этого даже самая продвинутая электронная книга Onyx Boox Max3, которую только показали на выставке, с ценой в 860 долларов выглядит весьма разумным приобретением. Вы можете бесплатно качать сюда любые книги, выходить в интернет, делать заметки, смотреть слайды и так далее. И все это вы получаете за стоимость десяти-пятнадцати современных книжек в твердом переплете. Думаю, это и экономически выгодно, и полезно для природы — меньше вреда деревьям.