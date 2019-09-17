Операционную систему Android 10 уже можно установить на Redmi Note 7

Как известно, официальная версия операционной системы Android 10 пока доступна только для владельцам смартфонов Google Pixel, Essential Phone, Xiaomi Redmi K20 Pro, OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Что до неофициальных прошивок, то их могут установить пользователи ASUS ZenFone Max Pro M1, Xiaomi Mi 8, Mi 6, Pocophone F1, Redmi Note 5, Xiaomi Mi A2, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, OnePlus 6, OnePlus 6T, ASUS ZenFone 6/6z, ASUS ZenFone 5z и LG G2. Сегодня этот перечень пополнили модели Xiaomi Mi 3, Mi 4, Redmi Note 7 и Lenovo ZUK Z2 Plus. Как обычно заметим, что, устанавливая неофициальные прошивки, вы идете на определенный риск. Поэтому советуем для начала ознакомится с ошибками, которыми обычно пестрят ранние версии.