Оператор подтвердил Android Oreo для Samsung Galaxy S6 и Note 5

В последние недели компания Samsung активно обновляет свои смартфоны до Android 8.0 Oreo. В первую очередь ведется работа над моделями нынешнего и прошлого поколения, однако и о старых смартфонах корейский гигант не забывает. Например, сегодня американский сотовый оператор T-Mobile обновил странички поддержки Galaxy S6, S6 edge и Note 5. Теперь в них говорится о согласовании с производителем разработки ПО на базе Android Oreo. Если это не какая-то ошибка, то владельцы устройств из далекого 2015 года смогут опробовать новейшую операционную систему. Осталось дождаться официального подтверждения от Samsung.