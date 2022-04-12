Oppo A57 5G оценен в 235 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo A57 5G, которая, среди прочего, получила 6,56-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 10-Вт зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной ОС Android 12 c фирменной оболочкой ColroOS 12.1, массой 186 граммов и толщиной 7,99 мм. Цена варианта с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составляет 235 долларов, а вот стоимость версии с 6 ГБ ОЗУ пока не раскрывается.