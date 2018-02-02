Oppo A71 (2018) стоит своих денег

Состоялся официальный анонс мобильного телефона Oppo A71 (2018), который порадует вас в первую очередь своей начинкой при достаточно адекватной стоимости. Всего за 180 долларов вы получите современный гаджет с процессором Snapdragon 450 от компании Qualcomm, плюс 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти для хранения личного контента. Нужно понимать, что данный гаджет интересен своим дизайном, качеством сборки и надежностью - на рынке Китая можно найти и более мощные варианты за те же деньги, но кто сказал, что они будут настолько же надежными. Плюс, стоит понимать, что Oppo это знаменитый бренд и что эта компания уже доказала, что может делать лучше других, при демократичных ценах. Теперь нужно лишь подождать, пока смартфон доведут до территории нашей страны и тогда можно будет брать.