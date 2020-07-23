Oppo F15 получил дешевую версию на 4/128 ГБ памяти

Компания Oppo представила новую версию смартфона F15, который вышел в январе с единственной версией на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти за 280 долларов. Новый вариант предлагается с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти по более доступной цене в 228 долларов.

Аппарат также оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, 8-ядерным процессором Helio P70, слотом для карт памяти microSD, квадрокамерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4025 мАч с быстрой зарядкой мощностью 20 Вт и предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.1.
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