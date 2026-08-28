Oppo Find X10 Pro Max получит три камеры по 200 Мп

Кроме того, Find X10 Pro Max может стать не только первым смартфоном с 200-мегапиксельным сенсором ISOCELL HPC, но и первым устройством с 200-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. И, конечно, если информация окажется достоверной, аппарат также станет первым смартфоном с тремя камерами по 200 Мп. До сих пор на рынке встречались модели лишь с двумя 200-мегапиксельными камерами — например, vivo X300 Ultra и Oppo Find X9 Ultra. Кроме того, Oppo якобы тестировала 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру в качестве альтернативы 200-мегапиксельному модулю, однако в итоге компания решила остановиться именно на 200 Мп. Это даст множество возможностей для маркетинга, так как звание первого смартфона с тремя камерами по 200 Мп звучит весьма убедительно.