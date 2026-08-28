Oppo Find X10 Pro Max получит три камеры по 200 Мп

Инсайдер Digital Chat Station ещё несколько месяцев назад утверждал, что Oppo Find X10 Pro Max получит сразу три камеры на 200 Мп на тыльной панели. Теперь эту информацию подтвердил другой известный инсайдер — Ice Universe. По его данным, флагман действительно будет оснащён тройной основной камерой, каждый модуль которой получит 200-мегапиксельный сенсор. Основная, сверхширокоугольная и телеобъективная камеры Oppo Find X10 Pro Max будут использовать сенсоры с разрешением 200 Мп от компании Samsung. Digital Chat Station ранее сообщал, что основная камера получит сенсор Samsung ISOCELL HPC с технологией DeepPix, но какие именно датчики будут использоваться для двух остальных камер — неизвестно.

Кроме того, Find X10 Pro Max может стать не только первым смартфоном с 200-мегапиксельным сенсором ISOCELL HPC, но и первым устройством с 200-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. И, конечно, если информация окажется достоверной, аппарат также станет первым смартфоном с тремя камерами по 200 Мп. До сих пор на рынке встречались модели лишь с двумя 200-мегапиксельными камерами — например, vivo X300 Ultra и Oppo Find X9 Ultra. Кроме того, Oppo якобы тестировала 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру в качестве альтернативы 200-мегапиксельному модулю, однако в итоге компания решила остановиться именно на 200 Мп. Это даст множество возможностей для маркетинга, так как звание первого смартфона с тремя камерами по 200 Мп звучит весьма убедительно.