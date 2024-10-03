Oppo Find X8 показали на новом фото

В сети появилась новая фотография флагманского смартфона Oppo Find X8, который еще не был представлен официально. На этот раз аппарат был запечатлен в серебристой расцветке. По предварительным данным, смартфон оснастят топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400, тройной тыльной камерой Hasselblad с 50-Мп главным модулем, 50-Мп сверхширокоугольным и модулем с 3-кратным оптическим зумом, плоским экраном, корпусом с плоской боковой рамкой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, модулями ИК и NFC, а также трёхуровневым переключателем режимов.