Oppo, Huawei и Xiaomi объявили о старте продаж своих 5G-смартфонов в Европе

Oppo, Huawei и Xiaomi объявили о начале продаж своих смартфонов с поддержкой сети нового поколения в Европе.

Речь идёт о Xiaomi Mi Mix 3 5G, Oppo Reno 5G и Huawei Mate 20 X 5G. Все три новинки начнут свою «экспансию» со Швейцарии. Oppo Reno 5G уже можно заказать на сайте местного оператора Swisscom с ценником около $984.

Два других аппарата появятся в продаже завтра. За Xiaomi Mi Mix 3 5G попросят $833.

А за Huawei Mate 20 X 5G — $982.

Устройства оснащены топовыми характеристиками. Oppo Reno 5G и Xiaomi Mi Mix 3 5G работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855, а Huawei Mate 20 X 5G на фирменном SoC Kirin 980.