Oppo K7x с поддержкой 5G оценен в $205

Компания Oppo представила смартфон K7x, который при невысокой стоимости может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Новинка характеризуется платформой MediaTek Dimensity 720 с модемом 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 16 Мп, а также тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Старт продаж смартфона намечен на 11 ноября по цене в 205 долларов.