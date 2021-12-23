Oppo K9x представлен с чипсетом Dimensity 810

Oppo представила новый телефон в линейке K9 с чипсетом Dimensity 810, Oppo K9x. Новый телефон оснащен тремя камерами, большой батареей и плоским дисплеем с частотой обновления 90 Гц.

Oppo K9x оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном. Смартфон работает на чипсете Dimensity 810. В верхнем левом углу есть отверстие для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Варианты оперативной памяти - 6 ГБ и 8 ГБ, а хранилище - 128 и 256 ГБ. на задней панеле размещена основная камера на 64 Мп, а также два 2-Мп камеры для макросъемки и глубины. Oppo K9x работает на ColorOS 12, под управлением Android 11.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. В нижней части телефона находится аудиоразъем 3,5 мм, что в наши дни большая редкость.

Компания пока не раскрывает цену - она ​​будет объявлена 27 декабря. Oppo K9x будет предлагаться в цветах Silver Purple или Black.
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