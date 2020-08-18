Oppo Power Bank 2 отправился в релиз

Несмотря на то, что большинство крупных производителей активно работают над улучшением своих гаджетов, на просторах интернета пользователи все еще жалуются на то, что их смартфоны слишком быстро теряют заряд во время длительного использования. Особенно это касается ситуаций, когда пользователь много играет в игры, смотрит фильмы в высоком разрешении или просто получает удовольствие от общения в социальных сетях. Теперь в продажу поступила батарея Oppo Power Bank 2, которая позволит не переживать об этом. Главная особенность продукта в том, что это достаточно доступное решение с очень внушительным зарядом в 10000 мАч, чего предостаточно для всех современных смартфонов. Вопрос только в стоимости для нашей страны, верно?