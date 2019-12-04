Oppo Reno 3 получил сертификат TENAA

Смартфон Oppo Reno3 получил сертификат TENAA, рассекретив дизайн и технические характеристики. Аппарат работает на восьмиъядерном процессоре в сочетании с 8 ГБ ОЗУ, Android Pie и имеет 128 ГБ памяти. Также есть слот для MicroSD, что позволяет расширить объем до 256 ГБ.

Reno3 получил 6,4-дюймовый дисплей FHD + AMOLED со встроенным сканером отпечатка пальцев и 16 МП селфи-камерой. На спине расположились четыре камеры, состоящие из 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп датчиков. Смартфон имеет качельку громкости с левой стороны, а кнопка включения с зеленым акцентом расположена справа. Питать устройство будет аккумулятор емкостью 3935 мАч.