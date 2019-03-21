Oppo Reno 5G официально сертифицирован в Европе

Смартфон Oppo Reno 5G официально прошел сертификацию 5G CE от CTC.

Это означает, что телефон может работать в сетях 5G в Европе. Сам телефон готовится к запуску в первой половине 2019 года. Было разрешено использовать диапазон n78, который обещает большую пропускную способность до 100 МГц и получит широкую поддержку в Европе. Очевидно, европейские операторы все еще работают над запуском своих сетей 5G, но судя по всему, Orange, Telecom Italia, British Telecom и Deutsche Telekom будут использовать полосу n78.