Oppo Reno 8T готов к глобальному релизу

Компания Oppo объявила о скором глобальном релизе смартфона Reno 8T, который выйдет в двух версиях. Первая получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 695 5G, ОЗУ LPDDR4Х и флеш-память UFS 2.2, 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 4800 мАч, поддержку 67-Вт проводной зарядки и операционную систему Android 13 «из коробки. Другой вариант отличается платформой Mediatek Helio G99 с поддержкой только сетей 4G и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.