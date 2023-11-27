Oppo Reno11 распродан в первый день продаж

Компания Oppo похвасталась успехами линейки смартфонов Reno11, которая вчера появилась в продаже. Утверждается, что за первый день была раскуплена вся стартовая партия. По данным производителя, продажи нового поколения оказались на 288% выше, чем у линейки Reno10 за аналогичный период.

Напомним, что оцененный от 350 долларов OPPO Reno11 оснащается 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8200, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флэш-памятью UFS 3.1, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2412:1080, кадровой частотой 120 Гц, ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц, пиковой яркостью 950 нит и отображением 1,07 миллиарда цветов, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 формата 1/2 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 32 Мп (Sony IMX709 на 1/2,74 дюйма и телеобъектив), батареей ёмкостью 4800 мАч и поддержкой 67-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 7,59 мм и массой 184 г, а также предустановленной оболочкой ColorOS 14 на базе Android 14.
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