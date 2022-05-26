Oppo Reno8 Pro - первый в мире смартфон на Snapdragon 7 Gen 1

Компания Oppo официально представила в Китае смартфон Reno8 Pro, и он стал первой в мире моделью на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Смартфон также получил оперативную память LPDDR4X, флэш-память UFS 2.1 и фирменный NPU MariSilicon X, как у флагманов — он позволяет улучшить качество фото и видео.

Oppo Reno8 Pro оснащен 6,62-дюймовым OLED-экраном Samsung E4 с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой кадров 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/м². Сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Встроенная фронтальная камера — с 32-мегапиксельным сенсором Sony IMX709, в основной камере используются сенсоры с разрешением 50 МП (Sony IMX766, с OIS), 8 МП (OmniVision OV08D10) и 2 МП. Емкость аккумулятора составила 4500 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт. Реализована поддержка NFC.

Oppo Reno8 Pro имеет толщину 7,57 мм и весит 188 граммов. Работает новинка под управлением операционной системы Android 12 с интерфейсом ColorOS 12.1.1. Комплектация 8/128 ГБ оценена в 3 027 юаней (450 долларов), 8/256 ГБ — 3 229 юаней (480 долларов), 12/256 ГБ — 3 532 юаней (525 долларов).

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