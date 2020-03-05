Oppo Watch стоят крайне дешево

Официально представлены умные часы Oppo Watch, которые выглядят очень круто и, конечно же, полностью копируют в плане дизайна внешность умных часов от компании Apple. Однако стоит понимать, что умные часы от компании Oppo стоят намного дешевле, хотя при этом устройство крайне производительное, обладает хорошим дисплеем и прочими бонусами, которые обычно доступны исключительно тем пользователям, которые вкладывают в умные часы по триста долларов. Это же устройство более доступное, оно является лучшим решением за свои деньги на текущий момент и точно понравится тем пользователям, которые ранее умными часами никогда не пользовались. В этом случае доступные и крайне умные часы позволяют попробовать новую технологию.