Oppo планирует разработать собственный чипсет для будущих флагманов

Похоже, что еще один производитель смартфонов собирается последовать по стопам Google и выпустить собственный процессор. Компания Oppo уже планирует собственную настраиваемую систему на чипе, которая должна быть реализована в ее флагманах уже в 2023 году.

Согласно отчету, Oppo заинтересована в использовании 3-нанометрового производственного процесса TSMC для создания собственного высокопроизводительного чипа, который будет использоваться во флагманских устройствах. На сегодняшний день Oppo использует чипы Qualcomm и MediaTek, хотя теперь, компания стремится обойти двух производителей микросхем и войти в группу OEM-производителей, разрабатывающих собственный процесор, как это делают Samsung, Apple а теперь и Google. Huawei также разрабатывала собственный чипсет, хотя осложнения, возникшие из-за санкций США, серьезно помешали его амбициям Kirin SoC.