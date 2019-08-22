Oppo подтвердил характеристики Reno 2

2019-08-22, Автор - Anna; Продукт - Oppo Reno 2 ; [104]
Вице-президент Oppo Брайан Шен подтвердил, что предстоящий Reno 2 будет работать на чипсете Snapdragon 730G, чтобы избежать путаницы перед запуском новой серии.

Производитель сообщил, что смартфон будет оснащен 5-кратным гибридным зумом и 20-кратным цифровым зумом, поэтому модуль перископа, как и в Reno 10x Zoom Edition, не появится. Настройка четырехъядерной камеры на Reno2 будет включать в себя сверхширокоугольные и макрообъективы.

Reno2 будет поставляться с 6,5-дюймовым экраном AMOLED FHD + и 16 МП селфи-камерой, размещенной в причудливом механизме выдвижения акульих плавников. Сзади будет четырехкамерный модуль с 48 МП F / 1.7, 13 МП телеобъективом, 8 МП камерой и 2 МП датчиком глубины.

Аппарат получит 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ расширяемой памяти. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч, а программная часть будет покрыта ColorOS 6 поверх Android 9 Pie. Телефон поставляется с быстрым зарядным устройством на 20 Вт. Reno 2 имеет размеры 160 х 74,3 х 9,5 мм и весит 189 грамм. Он будет доступен в черном, розовом, зеленом цветах.

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