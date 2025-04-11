Oppo представила флагманский планшет Pad 4 Pro

У компании Oppo вчера выдался насыщенный день — помимо флагманского смартфона Find X8 Ultra и пары более доступных моделей X8s, компания представила ещё и новый планшет. Oppo Pad 4 Pro — флагманский планшет, оснащённый 13,2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3392х2400 пикселей (с соотношение сторон 7:5, что довольно нетипично для современного рынка) и частотой обновления 144 Гц. Экран обещает 12-битную цветопередачу и охват 98% цветового пространства DCI-P3. Яркость достигает 600 нит в обычном режиме и до 900 нит в режиме высокой яркости. Под капотом расположен топовый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а также накопитель UFS 4.0 объёмом 256 или 512 ГБ. Оперативная память — LPDDR5X для моделей на 8 и 12 ГБ и LPDDR5T в старшей версии на 16 ГБ.

За автономность отвечает батарея на 12140 мАч, быстрая зарядка 67 Вт осуществляется через USB Type-C, есть поддержка Wi-Fi 7 (be) и Bluetooth 5.4. Несмотря на внушительные характеристики, корпус планшета тонкий — всего 5,97 мм, а вес — 675 граммов. Есть четыре встроенных динамика, а для продуктивной работы предусмотрена опциональная клавиатура с тачпадом, идеально сочетающаяся с мультиоконными возможностями ColorOS 15. Правда, пока что производитель заявил о ценах исключительно для китайского рынка. Есть вероятность, что за пределы страны устройство продаваться не будет, а значит, столь привлекательный планшет с флагманским процессором придётся брать исключительно на сером рынке.
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