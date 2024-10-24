Oppo представила серию смартфонов Find X8

Сегодня компания Oppo многих фанатов довольно интересными новинками — компактным Find X8 его более производительной версией Find X8 Pro. Стоит сразу отметить, что Find X8 оснащён 6,59-дюймовым плоским LTPO OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления от 1 до 120 Гц. А Find X8 Pro предлагает немного больший 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с тем же разрешением и частотой обновления, но более интересным изгибом экрана по всем четырём сторонам. Экран выглядит как плоская панель, но имеет небольшие изгибы со всех сторон, что выглядит очень интересно и необычно. Оба дисплея обеспечивают пиковую яркость до 1600 нит (по всей площади экрана) и до 4500 нит для локальных ярких участках дисплея при воспроизведении HDR-контента.

Кроме того, оба устройства оснащены 32-мегапиксельными фронтальными камерами и оптическими сканерами отпечатков пальцев. Также стоит сказать, что серия смартфонов Find X8 предлагает самые универсальные системы камер от Oppo на сегодняшний день. Смартфон Find X8 получил 50-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony LYT-700 с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и оптической стабилизацией изображения. Её дополняет 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с эквивалентом 15 мм и автофокусом. Третий модуль — 73-мм телеобъектив с довольно приличным зумом. У базовой версии смартфона камеры немного проще, но это всё равно отличное решение для тех, кто хочет фотографировать и получать от этого удовольствие.
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