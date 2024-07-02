Oppo представила смартфон доступного уровня A3

В начале текущего года компания Oppo официально представила свой новый смартфон A3 Pro — доступную модель с поддержкой 5G для Китая (на самом деле модель можно легко купить и за пределами страны). А теперь в релиз выходит базовая версия Oppo A3 — производитель упростил некоторые характеристики ради снижения стоимости нового смартфона, но это всё равно достаточно интересное устройство за свои деньги. Например, смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ — это 10-битная панель с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика на касание в 240 Гц, которое защищено от повреждений новым защитным стеклом Gorilla Glass 7i.

Процессор в данном случае тоже был слегка упрощён, что на самом деле вполне ожидаемо. Соответственно, вместо Dimensity 7050 от MediaTek, который использовался в модели Pro, новый смартфон получил Qualcomm Snapdragon 695. Он работает в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256/512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, также имеется слот для карт microSD для расширения встроенного объёма памяти для хранения данных. Камера оснащена сенсором на 50 Мп с объективом f/1.8, также на задней панели есть датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера получила модуль на 8 Мп, встроенный в экран, так что в целом качество снимков должно быть на адекватном уровне. Ещё есть батарея ёмкостью 5000 мАч, которая заряжается от блока зарядки мощностью в 45 Вт, а вот данных про стоимость пока что нет. Вероятно, они будут представлены немного позже.