Oppo представила телевизор серии TV S1 и TV R1

Oppo представила серию TV S1 и TV R1. Oppo TV S1 представляет собой 65-дюймовый телевизор 4K QLED с квантовыми точками и 120% сверхшироким охватом для более ярких и насыщенных изображений и плавных переходов цветов. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Высокое качество звука обеспечивают динамики Dynaudio с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Модель Oppo TV R1 представлен в двух версиях, в 55 и 65 дюймовом варианте. В телевизоре установлен четырехъядерный процессор. В качестве оболочки телевизоры используют фирменную операционную систему ColorOS TV. Телевизор оснащен новой функцией Instant-On. Oppo TV R1 может быть подключен к Wi-Fi 6.