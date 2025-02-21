Oppo представила умные часы Watch X2

Вчера на своём крупном мероприятии компания Oppo представила новый смартфон Find N5, а также анонсировала свежие умные часы Oppo Watch X2. Если вам этот девайс кажется знакомым, не удивляйтесь — на самом деле Watch X2 является просто переименованной версией модели OnePlus Watch 3, которая была представлена ранее на этой неделе. Общие компоненты у этих двух часов идентичны, а единственным отличием является то, что модель Oppo Watch X2 доступна в цвете Summit Blue с немного изменённой рамкой вокруг экрана. Все остальные характеристики и особенности устройств абсолютно одинаковы. Напомним, что в Oppo Watch X2 установлен 1,5-дюймовый LTPO AMOLED экран с титановым ободом и сапфировым стеклом.

Часы работают на процессоре Snapdragon W5 от Qualcomm в паре с кастомным сопроцессором BES 2800 и имеют 32 ГБ встроенной памяти. Они поддерживают двойную загрузку операционной системы — WearOS 5 и отдельную RTOS. Время работы устройства — до 5 дней в рамках традиционного формата эксплуатации благодаря аккумулятору 631 мАч. Это достаточно интересное устройство, которое при более или менее разумной стоимости предоставляет полный набор функций и круглый циферблат. Для многих пользователей это важно даже сейчас, потому что далеко не всем нравится квадратный экран гаджета. При этом выпускать вторые такие же часы было необходимо для продажи на территории различных европейских стран или в США. Это стандартный подход производителя на данный момент — его используют и со смартфонами.