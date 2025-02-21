Oppo представила умные часы Watch X2

Часы работают на процессоре Snapdragon W5 от Qualcomm в паре с кастомным сопроцессором BES 2800 и имеют 32 ГБ встроенной памяти. Они поддерживают двойную загрузку операционной системы — WearOS 5 и отдельную RTOS. Время работы устройства — до 5 дней в рамках традиционного формата эксплуатации благодаря аккумулятору 631 мАч. Это достаточно интересное устройство, которое при более или менее разумной стоимости предоставляет полный набор функций и круглый циферблат. Для многих пользователей это важно даже сейчас, потому что далеко не всем нравится квадратный экран гаджета. При этом выпускать вторые такие же часы было необходимо для продажи на территории различных европейских стран или в США. Это стандартный подход производителя на данный момент — его используют и со смартфонами.