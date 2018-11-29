Oppo представит свой первый складной смартфон на Mobile World Congress в Барселоне в феврале 2019 года.

Подтверждение приходит прямо из офиса продуктов Oppo Chuck Wang. Несмотря на то, что он не раскрывает каких-либо подробностей о складном телефоне, Ван отметил, что Oppo будет поставлять смартфон с 5G в 2020 году, а также намерена выпустить свой первый телефон с вырезом дисплея в 2020 году. Складные телефоны, скорее всего, окажут ключевое значение в 2019 году. Samsung уже представил проблеск своего смартфона Galaxy F и, как ожидается, даст ему больше времени на просмотр в MWC в феврале.