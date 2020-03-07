Oppo представляет смартфон X2 Pro с дисплеем 5G и 120 Гц

Компания Oppo планировала представить свой новый смартфон Find X2 Pro на MWC, но мероприятие в конечном итоге было отменено. Сегодня компания официально анонсировала устройство после нескольких тизеров, и есть некоторые важные отличия и обновления по сравнению с оригинальным Find X, выпущенным в 2018 году.

Find X2 выпускается в стандартном и Pro-варианте, оба с 6,7-дюймовым OLED-дисплеем 3168 на 1440, HDR10 + с изогнутыми краями. Смартфон Oppo может достигать частоты обновления 120 Гц с полностью настроенным дисплеем в отличие от Galaxy S20. Имеется специальная микросхема дисплея под названием «O1 Ultra Vision Engine», которая минимизирует дрожание видео. X2 Pro также имеет тактильную обратную связь благодаря новому вибромотору, который поддерживает 8 сценариев и 4 уровня интенсивности.

Селфи-камера теперь представляет собой 32-мегапиксельный модуль. На задней панели переработана система камер, состоящую из пары 48-мегапиксельных датчиков Sony для обычных и сверхшироких снимков, а также 13-мегапиксельного датчика с системой перископа, которая обеспечивает 10-кратный оптический зум. Стандартный Find X2 имеет 48-мегапиксельный первичный датчик, 12-мегапиксельный сверхширокий и 13-мегапиксельный телеобъектив без возможности масштабирования в варианте Pro.

Телефон оснащен Qualcomm Snapdragon 865 SoC в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256/512 ГБ хранилища UFS 3.0. Оба телефона имеют подключение 5G и прилично большие аккумуляторы емкостью 4200/4260 мАч, которые могут быстро заряжаться с помощью 65-Вт технологии Oppo SuperVOOC через USB-C.