Oppo выпустила 50-дюймовый 4K телевизор линейки K9x

Oppo расширяет ассортимент телевизоров линейки K9x и добавляет новую 50-дюймовую модель.

50-дюймовый Oppo K9x не получил поддержку частоты обновления 120 Гц, в отличии от других моделей, а также не имеет видеовхода HDMI 2.1. Телевизор предлагает разрешение 4K, основан на четырехъядерным процессоре. На борту модели 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ памяти. Работает телевизор под управлением ColorOS TV с поддержкой голосового помощника Xiaobu. Качественное звучание обеспечивает динамики мощностью 20 Вт с поддержкой звука Dolby.

В Китае цена телевизора составляет 190 долларов. Стоит отметить, что это цена на моменте предзаказа.
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