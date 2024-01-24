Oppo заключила с Nokia партнёрское соглашение

Компании Oppo и Nokia находятся в состоянии крайней напряжённости в течение некоторого времени — в рамках различного рода споров и судебных исков возникли обстоятельства, которые привели к тому, что компания BBK Electronics приостановила продажу устройств OnePlus и Oppo в Германии. Многие специалисты индустрии технологий также считают, что именно по этой причине смартфоны вроде Find X7 Ultra никогда не появлялись за пределами Китая — всё дело в патентных спорах, из-за которых устройства китайского гиганта не могут продаваться во многих странах. Но, вероятно, вскоре ситуация между компаниями будет полностью решена, так как они подписали многостороннее соглашение о лицензировании патентов на несколько лет, охватывающее в том числе патенты 5G.

Стоит напомнить, что Oppo и Nokia находились в состоянии патентного конфликта с 2021 года, судебные разбирательства велись в различных регионах от Европы до Австралии. Однако с новым патентным соглашением всё это может измениться, так как обе компании стремятся действовать мирно. Согласно новому соглашению, Nokia будет получать роялти от Oppo, а также будут предусмотрены дополнительные платежи, покрывающие период судебных разбирательств. Конкретные условия остаются конфиденциальными, но китайский гигант также выразил удовлетворение этим шагом. В результате некоторые смартфоны компании появятся на международных рынках в самое ближайшее время, когда соглашение начнёт действовать.