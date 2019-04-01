Опубликован эскиз смартфона Nokia X71 с тройной камерой

Профильное издание Slashleaks поделилось эскизом и характеристиками смартфона Nokia X71, который еще не был представлен официально. Смартфону прочат тройную камеру с датчиками разрешением 48, 8 и 5 Мп, 6,4-дюймовый дисплей, восьмиядерный процессор Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 3500 мАч и предустановленную чистую ОС Android 9.0 Pie. Любопытно, что вчера в сети появилось фото задней панели смартфона Nokia 6.2, который отличается от Nokia X71. Однако источник утверждал, что речь идет об одной и той же модели. Впрочем, все разрешится уже на завтрашней презентации.