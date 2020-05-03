Опубликован новый тизер смартфона Meizu 17

Компания Meizu опубликовала очередной тизер, посвященный флагманскому смартфону Meizu 17. На новом изображении сделан акцент на дисплее с узкими рамками и врезанной в правый верхний угол экрана фронтальной камере. Речь идет об AMOLED-панели производства Samsung с кадровой частотой 90 Гц. Ранее были подтверждены стереофонические громкоговорители, топовый восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 865, быстрая память стандарта UFS 3.1, батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Официальная презентация Meizu 17 и Meizu 17 Pro ожидается уже 8 мая.