Опубликован первый рендер Motorola Edge 70

Напомним, что представленное весной предыдущее поколение в лице Motorola Edge 60 оснащается 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц 6,67-дюймовым изогнутым pOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYTIA 700C и OIS), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 50 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, АКБ ёмкостью 5200 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт.