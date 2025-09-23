Опубликован первый рендер Motorola Edge 70

Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал первое изображение смартфона Motorola Edge 70, который еще не был представлен официально. Судя по рендеру, аппарат оснастят обновленным квадратным блоком основной камеры с тремя модулями и вспышкой, плоской боковой рамкой, новой кнопкой на левой грани и зеленой расцветкой корпуса. Также отметим наличие 50-Мп главного модуля камеры с оптической стабилизацией изображения.

Напомним, что представленное весной предыдущее поколение в лице Motorola Edge 60 оснащается 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц 6,67-дюймовым изогнутым pOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYTIA 700C и OIS), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 50 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, АКБ ёмкостью 5200 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт.
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
