Опубликован пресс-рендер Moto Z3 Play

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс, более известный как @evleaks, поделился пресс-рендером смартфона Moto Z3 Play, который еще не был представлен официально. Как и предыдущие утечки, рендер показывает безрамочный дизайн, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и узнаваемые черты предыдущих смартфонов серии.

По предварительным данным, смартфон получит 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойную камеру на 12+8 Мп и фронтальную камеру на 5 Мп, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч, расширенный коннектор для модульного подключения для панелей Moto Mod и порт USB Type-C. А вот 3,5-мм аудиоразъёма в Moto Z3 Play, скорее всего, не будет.