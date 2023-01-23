Опубликован пример работы 30-кратного зума в Samsung Galaxy S23 Ultra

Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал фотографии, демонстрирующие работу 30-кратного зума тыльной камеры Samsung Galaxy S23 Ultra. По данным источника, чёткость 30-кратного зума в S23 Ultra лучше, чем у 20-кратного зума в S22 Ultra.

Ранее стало известно, что смартфон оснастят корпусом с размерами 163,4:78,1:8,9 мм, массой 233 грамма, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ или 1 ТБ флэш-памяти, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3088:1440 пикселей, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (трёхкратный оптический зум), 10 Мп (перископный модуль с 10-кратным оптическим зумом), а также предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1.

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