Опубликован рендер iPhone 17 Pro с обновленной камерой

Авторитетный инсайдер Джон Проссер опубликовал новые изображения смартфона Phone 17 Pro, который будет представлен в сентябре этого года. Главной особенностью дизайна грядущей новинки станет обновленный блок основной камеры, занимающий всю верхнюю часть. Камера состоит из трех модулей, светодиодной вспышки, микрофона и датчика LiDAR. По данным источника, iPhone 17 Pro сможет похвастаться меньшей массой по сравнению с предшественником. Тыльная панель будет двухцветной: основная часть светлее, блок камеры темнее. Технические характеристики и ориентировочная цена пока не сообщаются.