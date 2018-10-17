Опубликован рендер нового iPad Pro со стилусом Apple Pencil

Сетевые источники поделились новым рендером планшета iPad Pro, который в этот раз изображен в чехле вместе со стилусом Apple Pencil. Картинка подтверждает узкие рамки, отсутствие кнопки Home, а также модули системы фронтальных камер, которые отвечают за распознавание лиц пользователей. По словам источника, на рендере показан 12,9-дюймовый iPad Pro. Ранее в сеть утекли чертежи планшета, согласно которым, его толщина не превысит 6 мм. Также сообщалось о наличие разъема USB-C и фирменного Smart-коннектора.