Опубликована фотоподборка планшета Xiaomi Mi Pad 6S Pro

Китайский информатор Digital Chat Station продолжает знакомить нас с новинками от компании Xiaomi. На этот раз он поделился подборкой фотографий планшета Xiaomi Mi Pad 6S Pro. На снимках демонстрируется не только сам планшет, но и аксессуары – клавиатура, стилус и адаптер питания мощностью 120 Вт.

Напомним, что оцененный от 460 долларов Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 характеризуется 12,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3К, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 900 кд/м2, производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой до 3,2 ГГц и графикой Adreno 740, фронтальной камерой на 50 Мп, тыльной камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, четырьмя динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и NFC, фирменной программной надстройкой HyperOS, а также корпусом толщиной 6,26 мм и массой 590 граммов.

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