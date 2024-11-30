Опубликована первая разборка Redmi K80 Pro

Популярный YouTube-канал WekiHome опубликовал видео с разборкой новенького смартфона Redmi K80 Pro. Итак, автор отмечает алюминиевую рамку корпуса, стеклянную заднюю панель, оперативную память стандарта LPDDR5X, разъем USB-C с устаревшим протоколом USB 2.0, линейный вибромотор AAC ELA0809A первого поколения, пиковую мощность проводной зарядки 91,2 Вт в первые три минуты при заявленной мощности 120 Вт, полное время зарядки 33 минуты, пиковую яркость в помещении 775 нит и 1760 нит под ярким солнцем, а также распознавание тачскрином экрана касаний в перчатках. Напомним, что цена смартфона в Китае стартует с 510 долларов.