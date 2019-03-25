Опубликована реклама смартфона Oppo Reno с 10-кратным зумом

В сети появился рекламный ролик смартфона Oppo Reno, который еще не был представлен официально. Видео акцентирует внимание на главных особенностях грядущего флагмана: основной камере с 10-кратным гибридным зумом, качественном дисплее с крутой цветопередачей и платформе Snapdragon. Предполагается, что Oppo Reno получит несколько версий. Старшая сможет похвастаться топовым чипсетом Snapdragon 855 и модемом для работы в сетях пятого поколения, а младшая получит менее шустрый процессор Snapdragon 710. Официальная презентация смартфона запланирована на 10 апреля.