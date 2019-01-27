Опубликованы цены на бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20

2019-01-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy M10 ; [38]
Сетевые источники поделились информацией о ценах на бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20, официальный анонс которых должен состояться уже завтра. Итак, Galaxy M10 в младшей версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти обойдется в 113 долларов. Версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти будет стоить 127 долларов. За Galaxy M20 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти попросят 155 долларов, а версия с т 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 18 доллара. Стоит заметить, что эти цены актуальны для Индии, а в той же Европе они могут стоить дороже.

Согласно данным, утекшим с индийского сайта Amazon, Galaxy M10 получит 6,2-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, платформу Samsung Exynos 7872, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, сдвоенную основную камеру на 13 Мп и 5 Мп, аккумулятор на 3400 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo.

Galaxy M20 должен получить 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, аккумулятор на 5000 мАч, однокристальную систему Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти в младшей версии, сдвоенную камеру с главным модулем на 13 Мп и объективом с диафрагмой F/1,9, дополнительным модулем на 5 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,2, модем LTE, адаптеры Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, модуль NFC, порт USB 2.0 Type-C и сканер отпечатков пальцев.

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