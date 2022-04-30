Опубликованы цены и изображения смартфонов линейки iPhone 14

Серия смартфонов iPhone 14 будет состоять из 6,1-дюймового iPhone 14, 6,7-дюймового iPhone 14 Max, 6,1-дюймового iPhone 14 Pro и 6,7-дюймового iPhone 14 Pro Max. Ожидается, что две старшие модели будут иметь более толстый выступ камеры, чтобы вместить новую 48-МП фронтальную камеру. Кроме того, ранее опубликованное фото защитных стекол для всех четырех смартфонов подтверждает, что рамка вокруг экрана iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет более узкой, чем у младших моделей.

Сообщается, что цена на серию iPhone 14 будет выше, чем у предыдущей серии: базовая модель iPhone 14 должна стоить около 800 долларов, за iPhone 14 Max придется выложить около 900 долларов. Стоимость iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет в районе 1100 и 1200 долларов соответственно. Напомним, что в линейке iPhone 13 стартовые цены на четыре модели составляют 700, 800, 1000 и 1100 долларов.
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