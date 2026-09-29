Опубликованы фото на HONOR Magic 9 Pro Max с 500-мм объективом

Один из сотрудников Honor Imaging опубликовал фотографии, сделанные на смартфон HONOR Magic 9 Pro Max с использованием 500-мм внешнего объектива. По словам автора, подобный комплект является «вершиной мобильной фотосъемки птиц». Напомним, что в смартфоне используется тройная основная камера с модулями на 200 Мп (сенсор оптического размера 1/1,28 дюйма, оптика с диафрагмой f/1.57 и стабилизацию уровня CIPA 8.0), 200 Мп (перископический телеобъектив с диафрагмой f/2.6 и датчика формата 1/1,4 дюйма) и 50 Мп (сверхширик). Другой особенностью новинки стала аккумулятор нового поколения с рекордной плотностью 1000 Втч/л и ёмкостью 8800 мАч. Цена HONOR Magic 9 Pro Max на дебютном китайском рынке составила эквивалент 970 долларов.