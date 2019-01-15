Опубликованы фото смартфона Sony Xperia XZ4 в защитном чехле

Компания Olixar, известная своими аксессуарами для смартфонов, опубликовала качественные изображения смартфона Sony Xperia XZ4. Разумеется, на этих фото будущий флагман запечатлен в защитных чехлах. Изображения подтверждают вертикально ориентированную тройную основную камеру, двойную светодиодную вспышку, вытянутый дисплей без выреза, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и фронтальную камеру со вспышкой.

Напомним, что смартфону прочат топовый чипсет Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 64-256 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор на 3900 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Официальный анонс флагмана ожидается в феврале этого года