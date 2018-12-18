Опубликованы характеристики и цена смартфона Huawei Honor 11

Появилась достаточно подробная информация дизайна нового смартфона Huawei Honor 11, его стоимость и технические данные. Экран новинки стал более узким, а вырез для селфи-камеры – более миниатюрным. За производительность устройства будет отвечать чипсет Kirin 980 и 6 Гбайт ОЗУ. Лицевая камера получит модуль, разрешение которого составит 12 МП. Тыльная камера представлена двухблочной конструкцией на 48 МП и 20 МП. Также аппарат будет снабжен батареей с функцией беспроводной зарядки и NFC-модулем для бесконтактной оплаты. Дебют аппарата Honor 11 состоится в марте 2019 года. Цена смартфона составит около 390 долларов.